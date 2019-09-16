«Тверская генерация» и судебные приставы продолжают совместные рейды по должникам
С начала текущего года в службу судебных приставов направлено более 5500 исполнительных документов по физическим лицам, которые не оплачивали за отопление и горячую воду. Среди потребителей немало и тех, кто копил долги за коммунальные ресурсы на протяжении нескольких лет. Таких граждан и навестили сотрудники «Тверской генерации» совместно с судебными приставами Пролетарского районного отдела города Твери в ходе очередного рейда.
С должниками удалось провести разъяснительные беседы и вручить требования об исполнении судебного решения о погашении долгов Владельцы квартир не отрицали имеющиеся долги, при этом дожидались крайних мер. В случае неоплаты граждане столкнутся с ограничением выезда за границу, арестом счетов банковских карт или имущества.
Только за 2019 год «Тверской генерацией» направлено более 150 ходатайств на запрет выезда должников за пределы Российской Федерации. Непосредственно в банки было предъявлено более 350 исполнительных документов на расчетные счета должников.
От платежной дисциплины потребителей зависит, прежде всего, качественное и надежное теплоснабжение нашего города.
ИСТОЧНИК KP.RU