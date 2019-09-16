Отремонтированный водовод запущен в работу

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-16T10:51:12+03:00

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Участок трубы заменен еще вчера вечером, на работу в штатном режиме водовод запущен после промывки сегодня в 6 утра.

Напомним, вчера днем произошла резкая просадка давления в сети, что свидетельствует об утечке на магистральном водоводе. Бригада, направленная к предполагаемому району повреждения, с помощью местных жителей оперативно определила место утечки, сумела быстро его локализовать и сразу приступила к ремонту.

Утечка произошла из-за отколовшегося куска чугунной трубы. Причиной этого, по мнению специалистов, могло послужить кратковременное полное обесточивание водозабора, произошедшее накануне из-за аварии на электроподстанции МРСК. Как следствие, резкая остановка насосов повлекла за собой гидроудар.

Ремонтные работы выполнялись без отключения воды у потребителей. Однако из-за просадки давления в некоторых домах Центрального, Пролетарского районов и преимущественно микрорайонов «Южный», «Мамулино» и «Брусилово» Московского района вода не поднималась на верхние этажи домов. По ряду адресов были направлены бочки с питьевой водой. Давление в сети достигло нормативных значений к 22:00.

Стоит отметить, что этот участок водовода, идущий от Тверецкого водозабора по Затверечью, включен в Федеральную программу «Чистая вода» на 2019-2024 годы. За счет средств программы в 2019-2021 годах планируется его полная реконструкция с увеличением диаметра до 800 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU