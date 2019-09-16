2019-09-16T10:01:48+03:00
Общество

Синоптики вновь предупреждают жителей Тверской области о непогоде

В регионе вновь усиливается ветер
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
К концу недели в Тверской области похолодает до 0 градусовК концу недели в Тверской области похолодает до 0 градусовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В понедельник, 16 сентября, на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Отдельные порывы могут достигать 15 м/с. Об этом жителей Верхневолжья предупреждает Тверской гидрометцентр.

Ветер немного стихнет во вторник, а в среду сменит направление на северный. Вместе с ним в регион придет похолодание. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки +10... +13 градусов, в ночные часы +1... +6 градусов.

К концу недели, по предварительному прогнозу, температура ночью опустится до 0 градусов.

МЧС напоминает жителям и гостям Тверской области, что во время сильного ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, не стоять под линией электропередач.

Водителям следует проявить повышенное внимание к дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери торговали сметаной и маслом с кишечной палочкой
Мобильные бригады врачей в октябре посетят восемь районов Тверской области
В Тверской области школьников и педагогов приглашают на Фестиваль профессий
Обряд очищения обошелся жительнице Твери в 155 тысяч рублей
Из машины жителя Тверской области украли инструменты и запасное колесо
В Тверской области рыбак уплыл на лодке со спиннингом и пропал
Руководитель УК в Твери оштрафован за ненадлежащее содержание многоквартирных домов
Жительница Твери стала жертвой разбойного нападения
В Тверской области 15-летний подросток умер после драки со сверстниками
Главу администрации Кувшиновского района Тверской области будут судить за превышение должностных полномочий
«Тверская генерация» и судебные приставы продолжают совместные рейды по должникам
Отремонтированный водовод запущен в работу
Двое грабителей, угрожая продавцу, ограбили кассу магазина в Тверской области