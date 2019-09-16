Синоптики вновь предупреждают жителей Тверской области о непогоде

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-16T10:01:48+03:00

К концу недели в Тверской области похолодает до 0 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

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В понедельник, 16 сентября, на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Отдельные порывы могут достигать 15 м/с. Об этом жителей Верхневолжья предупреждает Тверской гидрометцентр.

Ветер немного стихнет во вторник, а в среду сменит направление на северный. Вместе с ним в регион придет похолодание. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки +10... +13 градусов, в ночные часы +1... +6 градусов.

К концу недели, по предварительному прогнозу, температура ночью опустится до 0 градусов.

МЧС напоминает жителям и гостям Тверской области, что во время сильного ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, не стоять под линией электропередач.

Водителям следует проявить повышенное внимание к дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU