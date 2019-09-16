Двое грабителей, угрожая продавцу, ограбили кассу магазина в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-16T09:43:43+03:00

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С заявлением о грабеже в дежурную часть МО МВД России "Ржевский" обратилась директор одного из магазинов города Ржева. Женщина рассказала, что днем в торговый зал зашли двое неизвестных мужчин и под угрозой применения насилия, забрали из кассы выручку и скрылись. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники следственно-оперативной группы.

По составленной ориентировке, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили подозреваемых и их местонахождение. Ими оказались неработающие ранее судимые жители Ржева, в возрасте 23 и 24 лет. Злоумышленников доставили в отдел полиции.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет. Оперативники проверяют молодых людей на причастность к иным аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU