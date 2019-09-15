2019-09-15T20:37:04+03:00
Происшествия

В ДТП под Тверью серьёзно пострадал известный тверской тренер Денис Арсеньев

Он находится в реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи
Виктория ТУШКОВА
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Денис Арсеньев, известный тверской тренер и бодибилдер, находится в тяжёлом состоянии после аварии. Фото: Подслушано у медиков. Тверь, vk.com/podslyshano_y_medikovДенис Арсеньев, известный тверской тренер и бодибилдер, находится в тяжёлом состоянии после аварии. Фото: Подслушано у медиков. Тверь, vk.com/podslyshano_y_medikov
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Водителем, пострадавшим в страшном ДТП в Калининском районе вчера, 14 сентября, оказался Денис Арсеньев, известный тверской тренер и бодибилдер.

Напомним, авария произошла под так называемым цыганским посёлком (дорога Тверь-Рождествено -1 мая - Ильинское). Автомобиль марки "Форд Мондео" совершил столкновение с грузовиком. Большегруз практически смял легковую машину.

О том, что за рулём "Форда" был известный спортсмен, сообщили в паблике "Подслушано у медиков. Тверь". Авторы поста рассказали, что Денис находится в коме, на искусственной вентиляции лёгких.

Друзья спортсмена призывают всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить известные им подробности. Очевидцев просят звонить по телефону 89190605880.

ИСТОЧНИК KP.RU

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