В ДТП под Тверью серьёзно пострадал известный тверской тренер Денис Арсеньев
Водителем, пострадавшим в страшном ДТП в Калининском районе вчера, 14 сентября, оказался Денис Арсеньев, известный тверской тренер и бодибилдер.
Напомним, авария произошла под так называемым цыганским посёлком (дорога Тверь-Рождествено -1 мая - Ильинское). Автомобиль марки "Форд Мондео" совершил столкновение с грузовиком. Большегруз практически смял легковую машину.
О том, что за рулём "Форда" был известный спортсмен, сообщили в паблике "Подслушано у медиков. Тверь". Авторы поста рассказали, что Денис находится в коме, на искусственной вентиляции лёгких.
Друзья спортсмена призывают всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить известные им подробности. Очевидцев просят звонить по телефону 89190605880.
ИСТОЧНИК KP.RU