Три кошки и щенок нашли хозяев на "Котопёс-фесте" в Твери
В Горсаду Твери сегодня, 15 сентября, проходит добрый фестиваль в поддержку бездомных животных "Котопёс-фест". Событие организовано силами городского сообщества "Инициативная группа по защите животных Твери". Фестиваль ставит целью обратить внимание на проблему бродячих животных, собрать материальную помощь для многочисленных подопечных "Инициативной группы" и пристроить кошек и собак, нуждающихся в доме.
Подобные мероприятия зоозащитники организуют уже не в первый раз.
- Это помогает хоть немного закрыть долги, которые копятся у нас перед ветклиниками, - рассказали "КП"-Тверь" активисты сообщества. - Здорово, что многие приносят корм для наших подопечных и необходимые им вещи.
Иногда действительно удаётся найти котятам и щенкам дом. Но случается, что их позже возвращают обратно. "Лучше так, чем выбрасывать на улицу. Мы всегда примем наших питомцев обратно" - говорят зоозащитники.
Сегодня к трём часам дня на фестивале нашли хозяев две кошки, котёнок и щенок.
ИСТОЧНИК KP.RU