Три кошки и щенок нашли хозяев на "Котопёс-фесте" в Твери

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-15T16:32:24+03:00

На фестивале также собирали пожертвования для животных, опекаемых тверскими зоозащитниками

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В Горсаду Твери сегодня, 15 сентября, проходит добрый фестиваль в поддержку бездомных животных "Котопёс-фест". Событие организовано силами городского сообщества "Инициативная группа по защите животных Твери". Фестиваль ставит целью обратить внимание на проблему бродячих животных, собрать материальную помощь для многочисленных подопечных "Инициативной группы" и пристроить кошек и собак, нуждающихся в доме.

Подобные мероприятия зоозащитники организуют уже не в первый раз.

- Это помогает хоть немного закрыть долги, которые копятся у нас перед ветклиниками, - рассказали "КП"-Тверь" активисты сообщества. - Здорово, что многие приносят корм для наших подопечных и необходимые им вещи.

Иногда действительно удаётся найти котятам и щенкам дом. Но случается, что их позже возвращают обратно. "Лучше так, чем выбрасывать на улицу. Мы всегда примем наших питомцев обратно" - говорят зоозащитники.

Сегодня к трём часам дня на фестивале нашли хозяев две кошки, котёнок и щенок.

На фестивале "Котопёс-фест" в Твери.Фото: Виктория ТУШКОВА

На фестивале "Котопёс-фест" в Твери.Фото: Виктория ТУШКОВА

На фестивале "Котопёс-фест" в Твери.Фото: Виктория ТУШКОВА

На фестивале "Котопёс-фест" в Твери.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU