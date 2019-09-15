2019-09-15T14:01:09+03:00
Происшествия

Коммунальная авария в Твери - без воды остались три района города

Подробности произошедшего и сроки отключения пока не известны
Виктория ТУШКОВА
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В Твери отключили холодную воду.В Твери отключили холодную воду.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня, 15 сентября в нескольких районах Твери отключили холодную воду. Очень слабый напор сейчас в некоторых частях Заволжья, совсем нет воды во многих домах Московского, Центрального и Пролетарского районов.

Телефоны диспетчерских служб и компании "Тверь Водоканал" пока не отвечают. Но, судя по такому глобальному отключению, его причиной могла стать серьёзная авария на водопроводных сетях.

Экстренные телефоны, по которым необходимо звонить, в случае аварии на сетях:

Тверь Водоканал: +7 (4822) 48-11-00, +7 (4822) 48-30-44

ИСТОЧНИК KP.RU

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