Вязать крючком и шить игрушки из фетра научат бесплатно в Твери
16 сентября, в понедельник, всех желающих приглашает на занятие кружка рукоделия молодёжный клуб "Ирини"
Собравшиеся будут шить мягкие игрушки из фетра, всех желающих также обучат вязанию крючком. При себе необходимо иметь: фетр, ножницы, иголку, нитки и другие материалы, которые могут понадобиться для вашей игрушки (кусочки ткани, кружева, бусинки и т.д.). Для вязания нужно принести крючок № 2 и нитки под размер крючка.
Занятие состоится в 18:30 в штабе клуба по адресу: ул.Софьи Перовской, д.11/30.
- К нам можно приходить с опозданием, ведь главное - ваше желание заниматься рукоделием! - сообщают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU