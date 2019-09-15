2019-09-15T12:33:41+03:00
Общество

Вязать крючком и шить игрушки из фетра научат бесплатно в Твери

С собой необходимо принести материалы для шиться и вязания
Виктория ТУШКОВА
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В кружок рукоделия приглашают всех желающих.В кружок рукоделия приглашают всех желающих.Фото: Иван ВИСЛОВ
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16 сентября, в понедельник, всех желающих приглашает на занятие кружка рукоделия молодёжный клуб "Ирини"

Собравшиеся будут шить мягкие игрушки из фетра, всех желающих также обучат вязанию крючком. При себе необходимо иметь: фетр, ножницы, иголку, нитки и другие материалы, которые могут понадобиться для вашей игрушки (кусочки ткани, кружева, бусинки и т.д.). Для вязания нужно принести крючок № 2 и нитки под размер крючка.

Занятие состоится в 18:30 в штабе клуба по адресу: ул.Софьи Перовской, д.11/30.

- К нам можно приходить с опозданием, ведь главное - ваше желание заниматься рукоделием! - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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