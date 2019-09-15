Из-за резкого торможения в тверской маршрутке пострадала 12-летняя девочка
Подробности происшествия выясняются
В Госавтоинспекции региона сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.Фото: Ольга Крыльцова
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ДТП произошло 14 сентября. Водитель маршрутки № 27 применил экстренное торможение, когда автобус двигался по улице Можайского у дома №43.
Из-за резкого торможения в салоне автобуса, не удержавшись, упал ребёнок - двенадцатилетняя девочка. Известно, что она пострадала, но её жизни травмы не угрожают.
В Госавтоинспекции региона сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено административное расследование. В управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что личность водителя маршрутки уже известна.
ИСТОЧНИК KP.RU