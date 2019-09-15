Из-за резкого торможения в тверской маршрутке пострадала 12-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-15T10:45:14+03:00

В Госавтоинспекции региона сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 14 сентября. Водитель маршрутки № 27 применил экстренное торможение, когда автобус двигался по улице Можайского у дома №43.

Из-за резкого торможения в салоне автобуса, не удержавшись, упал ребёнок - двенадцатилетняя девочка. Известно, что она пострадала, но её жизни травмы не угрожают.

В Госавтоинспекции региона сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено административное расследование. В управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что личность водителя маршрутки уже известна.

ИСТОЧНИК KP.RU