"Сказку о царе Салтане" покажет тверской ТЮЗ на международном фестивале

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-15T09:02:14+03:00

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13 сентября труппа актёров тверского Театра юного зрителя отправилась в Среднее Поволжье. Там, в Самаре, открывается X Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодёжи «Золотая репка».

«Золотая репка» - это не просто фестиваль, это театральный форум, на котором свои лучшие спектакли покажут театры для детей и юношества со всей страны и из-за рубежа.

Наряду с Тверью за главный приз будут соперничать ТЮЗы Новгорода, Москвы, Воронежа, Новосибирска, и других российских городов, а также актёрские труппы из Франции и Дании.

В конкурсной программе наш ТЮЗ покажет «Сказку о царе Салтане». Спектакль идёт на сцене театра уже год и пользуется у зрителей большим успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU