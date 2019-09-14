В ритме огня: Большое огненное шоу состоялось в Твери
Большое огненное шоу состоялось в Твери в субботу, 14 сентября, на главной эстраде городского сада.
С классическими, театрализованными и даже экспериментальными номерами выступили фаерщики из разных уголков России. В Тверь приехали артисты из из Нижнего Новгорода, Рязани, Симферополя, Торжка. Конечно, на сцену выходили и тверские укротители пламени из сообщества "Добавь огня", в том числе знакомые и любимые зрителями Элис и Горыныч.
Зрителей, кстати, собралось очень много, несмотря на то, что вечер субботы был весьма прохладным. Артистов провожали аплодисментами.
Огонь крутили, вертели и даже выдували.Фото: Виктория ТУШКОВА
Номера были разнообразными, зрители не скучали.Фото: Виктория ТУШКОВА
Заканчивалосб шоу в кромешной темноте позднего вечера.Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU