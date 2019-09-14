В ритме огня: Большое огненное шоу состоялось в Твери

14 Сент. 21:46 2019-09-14T22:17:31+03:00

Выступали известные тверские фаерщики и артисты из других городов. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Большое огненное шоу состоялось в Твери в субботу, 14 сентября, на главной эстраде городского сада.

С классическими, театрализованными и даже экспериментальными номерами выступили фаерщики из разных уголков России. В Тверь приехали артисты из из Нижнего Новгорода, Рязани, Симферополя, Торжка. Конечно, на сцену выходили и тверские укротители пламени из сообщества "Добавь огня", в том числе знакомые и любимые зрителями Элис и Горыныч.

Зрителей, кстати, собралось очень много, несмотря на то, что вечер субботы был весьма прохладным. Артистов провожали аплодисментами.

Огонь крутили, вертели и даже выдували.Фото: Виктория ТУШКОВА

Номера были разнообразными, зрители не скучали.Фото: Виктория ТУШКОВА

Заканчивалосб шоу в кромешной темноте позднего вечера.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU