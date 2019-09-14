Машина сбила 10-летнего мальчика в микрорайоне Южный Твери

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-14T15:49:39+03:00

Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять детей без присмотра около дорог Фото: Ольга Крыльцова

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В Твери на улице Королёва машина сбила мальчика 9-10 лет. К счастью, ребёнок жив, но, как сообщает управление ГИБДД по Тверской области, не может ничего объяснить относительно того, почему он попал под машину.

Водитель же уверяет, что ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Признаков алкогольного опьянения у водителя сбившей мальчика машины полицейские не обнаружили.

Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять детей без присмотра около дорог и рассказывать им о правилах дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU