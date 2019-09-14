2019-09-14T15:49:39+03:00
Происшествия

Машина сбила 10-летнего мальчика в микрорайоне Южный Твери

Ребёнок жив
Виктория ТУШКОВА
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Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять детей без присмотра около дорогГосавтоинспекция призывает родителей не оставлять детей без присмотра около дорогФото: Ольга Крыльцова
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В Твери на улице Королёва машина сбила мальчика 9-10 лет. К счастью, ребёнок жив, но, как сообщает управление ГИБДД по Тверской области, не может ничего объяснить относительно того, почему он попал под машину.

Водитель же уверяет, что ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Признаков алкогольного опьянения у водителя сбившей мальчика машины полицейские не обнаружили.

Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять детей без присмотра около дорог и рассказывать им о правилах дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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