Фестиваль "Княжество Тверское", несмотря на дождь, начался в Твери

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-14T15:32:44+03:00

На фестивале можно встретить много интересных персонажей. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Около полудня 14 сентября в Твери открылся реконструкторский фестиваль "Княжество Тверское". Испортившаяся погода не испугала зрителей, многие пришли с детьми.

На фестивале работает несколько площадок. Зрители могут заглянуть в шатёр хана, увидеть рыцарские турниры, поучаствовать в мастер-классах по кузнечному или гончарному ремеслу, увидеть работу ткача и стекольного мастера.

Самую ожидаемую часть фестиваля, боевые манёвры моделей исторических судов на воде, запланированные на 14:00, пришлось перенести на более позднее время. Скорее всего они состоятся около 16:00. Организаторы фестиваля сообщили "КП"-Тверь", что к двум часам дня не успели прибыть некоторые из участников манёвров.

Изготовление стеклянной бусины.Фото: Виктория ТУШКОВА

Прекрасная ткачиха.Фото: Виктория ТУШКОВА

Хан. Просто хан.Фото: Виктория ТУШКОВА

Можно попробовать себя в роли гончара.Фото: Виктория ТУШКОВА

Дамы любят рыцарей и всё, что с ними связано.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU