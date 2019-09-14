Фестиваль "Княжество Тверское", несмотря на дождь, начался в Твери
Около полудня 14 сентября в Твери открылся реконструкторский фестиваль "Княжество Тверское". Испортившаяся погода не испугала зрителей, многие пришли с детьми.
На фестивале работает несколько площадок. Зрители могут заглянуть в шатёр хана, увидеть рыцарские турниры, поучаствовать в мастер-классах по кузнечному или гончарному ремеслу, увидеть работу ткача и стекольного мастера.
Самую ожидаемую часть фестиваля, боевые манёвры моделей исторических судов на воде, запланированные на 14:00, пришлось перенести на более позднее время. Скорее всего они состоятся около 16:00. Организаторы фестиваля сообщили "КП"-Тверь", что к двум часам дня не успели прибыть некоторые из участников манёвров.
Изготовление стеклянной бусины.Фото: Виктория ТУШКОВА
Прекрасная ткачиха.Фото: Виктория ТУШКОВА
Хан. Просто хан.Фото: Виктория ТУШКОВА
Можно попробовать себя в роли гончара.Фото: Виктория ТУШКОВА
Дамы любят рыцарей и всё, что с ними связано.Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU