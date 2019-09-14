2019-09-14T13:36:24+03:00
Общество

Общественники проверили наиболее опасные дороги у тверских школ

И нашли недоработки
Виктория ТУШКОВА
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Проверены дороги близ школ, где в прошлом учебном году были зафиксированы ДТП с наездами на пешеходовПроверены дороги близ школ, где в прошлом учебном году были зафиксированы ДТП с наездами на пешеходовФото: Ольга Крыльцова
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В рамках акции Общероссийского Народного фронта «Дорога в школу», активисты ОНФ проинспектировали дороги вблизи тверских школ - участки, рядом с которыми в прошлом учебном году были зафиксированы ДТП с наездами на пешеходов.

Это дороги у школы №42 на Спортивном переулке, около коррекционной школы на улице Александра Попова и у школы №27 на улице Орджоникидзе.

На первом участке было зафиксировано два наезда на пешеходов. Сегодня там оборудован пешеходный переход, "лежачие полицейские", есть дорожные знаки и импульсный светофор.

У коррекционной школы - только "зебра", обозначенная дорожными знаками. Дорожная разметка отсутствует. В прошлом учебном году здесь было зафиксировано два наезда.

У школы №27 за прошлый учебный год произошло семь ДТП с наездами на пешеходов.

-Рядом с этой школой расположены два регулируемых пешеходных перехода со светофорами, однако из-за оживленного движения на данный момент необходимо предусмотреть дополнительные меры безопасности, - считают общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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