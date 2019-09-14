Фестиваль ярких авто и стрит-культур "Рацион Пикник" состоится в Твери

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-14T10:47:47+03:00

На красивые авто можно просто прийти посмотреть либо зарегистрироваться для участия со своей машиной

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Автофестиваль "Рацион Пикник" состоится в Твери в воскресенье, 15 сентября. Это будет дебютный фестиваль, наполненный стрит-культурами - граффити, стритбол и стритфуд, сообщают организаторы.

Основной фишкой фестиваля станет выставка ярких авто при участии профессиональных видеографов и фотографов, а также соревнования стритбол-команд.

Для участия вместе со своим авто необходимо заполнить заявку и отправить её на электронную почту rss2018karagun@yandex.ru

В заявке необходимо указать свои фамилию и имя, марку автомобиля, номер контактного телефона, а также прикрепить фото авто.

Фестиваль продлится с 12:00 до 18:00.

Всех ждут на Краснофлотской набережной, 3б.

ИСТОЧНИК KP.RU