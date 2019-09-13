Тверь примет участие в масштабной акции «Всемирный день чистоты»
Тверь во второй раз примет участие в масштабной акции «Всемирный день чистоты». В прошлом году во Всемирный день чистоты на уборку вышли более 10 тысяч человек, которые расчистили 24 крупные территории.
В этом году к уборке запланировано 19 объектов в Твери и Тверской области. Компания «Чистый город» предоставит волонтёрам многоразовые мешки и перчатки, а также бесплатно вывезет мусор с территорий на обслуживаемых районах.
1. набережная Волги в районе ул. Рыбацкой
2. д. Черногубово
3. Речной вокзал
4. Комсомольская роща
5. Роща возле школы №34
6. ул. Буденного, берег Волги в районе ж/д моста
7. Территория возле железнодорожного вокзала
8. Городской пляж
9. Лес возле дома №16 на Сахаровском шоссе
10. Эммаус
11. Карьеры в Константиновке
12. Центральный стадион, берег Волги
13. Первомайская роща
14. Набережная р. Волги возле бульвара Ногина
15. Бобачёвская роща
16. Вышний Волочек, близлежащие улицы около школы № 19, территория возле обелиска
Неизвестному солдату
17. Торжок, Кировский парк
18. набережная р. Лазурь
19. парк в Южном
ИСТОЧНИК KP.RU