Тверь примет участие в масштабной акции «Всемирный день чистоты»

13 Сент. 23:41 2019-09-13T23:49:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверь во второй раз примет участие в масштабной акции «Всемирный день чистоты». В прошлом году во Всемирный день чистоты на уборку вышли более 10 тысяч человек, которые расчистили 24 крупные территории.

В этом году к уборке запланировано 19 объектов в Твери и Тверской области. Компания «Чистый город» предоставит волонтёрам многоразовые мешки и перчатки, а также бесплатно вывезет мусор с территорий на обслуживаемых районах.

1. набережная Волги в районе ул. Рыбацкой

2. д. Черногубово

3. Речной вокзал

4. Комсомольская роща

5. Роща возле школы №34

6. ул. Буденного, берег Волги в районе ж/д моста

7. Территория возле железнодорожного вокзала

8. Городской пляж

9. Лес возле дома №16 на Сахаровском шоссе

10. Эммаус

11. Карьеры в Константиновке

12. Центральный стадион, берег Волги

13. Первомайская роща

14. Набережная р. Волги возле бульвара Ногина

15. Бобачёвская роща

16. Вышний Волочек, близлежащие улицы около школы № 19, территория возле обелиска

Неизвестному солдату

17. Торжок, Кировский парк

18. набережная р. Лазурь

19. парк в Южном

ИСТОЧНИК KP.RU