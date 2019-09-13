Практикум для начинающих писателей пройдет в Твери

13 Сент. 23:31 2019-09-13T23:34:41+03:00

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14 сентября в Твери пройдет практикум для начинающих писателей. Любая история начинается с пространства – с мира, в котором этой самой истории суждено произойти. И самое интересное, если этот мир создан автором от начала до конца.

- Неважно, сколько вам лет, пишете ли вы литературное произведение или сценарий, создаёте графический роман, рисуете концепты, иллюстрируете авторские произведения, разрабатываете тематические игры или пишете сочинение на свободную тему - во всех этих случаях в основе лежит пространство! - рассказывает ведущая вечера, участница сообщества Вечер сказок Анастасия Абрамова.

На встречу приглашают тех, кто мечтает стать автором, чей придуманный мир воспринимается как настоящий и в чью историю верят, погружаются и ждут продолжения.

Занятие будет интересно как взрослым, так и детям в возрасте старше 10 лет.

Захватите с собой записную книжку и ручку, чтобы ничего не упустить

Котокафе "Мур-мяу"

Начало в 12.00.

Стоимость участия: 300 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU