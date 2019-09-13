Практикум для начинающих писателей пройдет в Твери
14 сентября в Твери пройдет практикум для начинающих писателей. Любая история начинается с пространства – с мира, в котором этой самой истории суждено произойти. И самое интересное, если этот мир создан автором от начала до конца.
- Неважно, сколько вам лет, пишете ли вы литературное произведение или сценарий, создаёте графический роман, рисуете концепты, иллюстрируете авторские произведения, разрабатываете тематические игры или пишете сочинение на свободную тему - во всех этих случаях в основе лежит пространство! - рассказывает ведущая вечера, участница сообщества Вечер сказок Анастасия Абрамова.
На встречу приглашают тех, кто мечтает стать автором, чей придуманный мир воспринимается как настоящий и в чью историю верят, погружаются и ждут продолжения.
Занятие будет интересно как взрослым, так и детям в возрасте старше 10 лет.
Захватите с собой записную книжку и ручку, чтобы ничего не упустить
Котокафе "Мур-мяу"
Начало в 12.00.
Стоимость участия: 300 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU