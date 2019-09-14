2019-09-14T07:22:11+03:00
Общество

"Котопёс-фест ": от души повеселиться и обрести преданного друга можно будет в Горсаду Твери

В воскресенье там состоится выставка-раздача животных и насыщенный праздник
Виктория ТУШКОВА
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На фестивале пройдёт выставка-раздача животных, опекаемых инициативной группой по защите животныхНа фестивале пройдёт выставка-раздача животных, опекаемых инициативной группой по защите животныхФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В воскресенье, 15 сентября, в Горсаду Твери пройдёт фестиваль "Котопёс-фест ". Это будет доброе событие, ставящее целью привлечь внимание к подопечным "Инициативной группы по защите животных Твери".

На фестивале пройдёт выставка-раздача животных, опекаемых инициативной группой. С ними можно будет познакомиться, погладить и даже забрать домой понравившегося щенка или котёнка, ведь основная цель волонтёров инициативной группы - найти каждому питомцу дом и любящего хозяина.

Фестиваль пойдёт с 12:00 до 18:00. Кроме выставки-раздачи животных пришедших будут ждать развлечения: детская игротека, конкурс рисунков мелом, батутное шоу, шоу мыльных пузырей (в 12:30), детская анимация и латиноамериканские танцы. Любители песен сомгут послушать живой вокал тверского артиста Евгения Окунева.

Также для гостей фестиваля будут организованы бесплатные консультации ветеринаров.

Вход на фестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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