2019-09-13T20:08:43+03:00
Общество

В Тверской области в ближайшие несколько лет займутся рекультивацией свалок

Регион переходит на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области займутся рекультивацией полигонов ТКО Фото: архив "КП"В Тверской области займутся рекультивацией полигонов ТКО Фото: архив "КП"
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Данный вопрос был поднят на совещании в правительстве Тверской области 13 сентября.

В рамках национального проекта "Экология", который реализуется на территории Верхневолжья, до 2024 года в Тверской области планируется создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. А также провести рекультивацию свалок.

К ноябрю 2020 года будут рекультивированы объекты накопленного вреда в Кимрском районе и Нелидовском городском округе, до сентября 2021 года – на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью.

На заседании обсуждалось и строительство мусоросортировочных комплексов. Возможно, такой объект появится на Бежецком шоссе.

Как подчеркнул губернатор Игорь Руденя, в регионе должна быть создана эффективная и экологически безопасная система раздельного сбора мусора, сортировки и переработки вторичного сырья, утилизации твердых коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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