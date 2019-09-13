2019-09-13T19:45:50+03:00
Происшествия

Бдительная пенсионерка из Твери пожаловалась в полицию на телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Мошенники просили женщину сообщить данные банковской картыМошенники просили женщину сообщить данные банковской картыФото: Татьяна Коркина
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Жительнице областного центра поступил звонок с неизвестного номера. Женщина на другом конце провода представилась сотрудницей банка и сообщила, что с банковской карты пенсионерка несанкционированно сняты деньги и ее нужно заблокировать.

Собеседница попросила женщину продиктовать данные карты и коды. В процессе общения, женщина осознала, что ее пытаются обмануть мошенники и сообщила, что сама обратится в банк для выяснения всех обстоятельств и прервала разговор.

После случившегося бдительная пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудники полиции призывают граждан в случае поступления подобных звонков незамедлительно сообщать о них в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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