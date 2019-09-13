2019-09-13T19:27:36+03:00
Общество

Под Тверью уничтожили 68 снарядов военного времени

Их обнаружили в Ржевском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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На полигоне под Тверью уничтожили 68 военных снарядов Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиНа полигоне под Тверью уничтожили 68 военных снарядов Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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В Тверской области журналистов познакомили с работой Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" в Ржевском районе Тверской области.

Группировка сил и средств в составе 20 специалистов и трех единиц техники обследовала территорию площадью 25 га, найден 121 взрывоопасный предмет. Разминирование проходило вручную и с помощью механизированной очистки местности с использованием робототехнического средства MV-4.

Сегодня, 13 сентября, взрывоопасные предметы были переданы специалистам-взрывотехникам группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.

На полигоне под Тверью уничтожили 68 найденных взрывоопасных предметов мощностью 60 кг в тротиловом эквиваленте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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