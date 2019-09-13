Под Тверью уничтожили 68 снарядов военного времени
В Тверской области журналистов познакомили с работой Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" в Ржевском районе Тверской области.
Группировка сил и средств в составе 20 специалистов и трех единиц техники обследовала территорию площадью 25 га, найден 121 взрывоопасный предмет. Разминирование проходило вручную и с помощью механизированной очистки местности с использованием робототехнического средства MV-4.
Сегодня, 13 сентября, взрывоопасные предметы были переданы специалистам-взрывотехникам группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.
На полигоне под Тверью уничтожили 68 найденных взрывоопасных предметов мощностью 60 кг в тротиловом эквиваленте.
ИСТОЧНИК KP.RU