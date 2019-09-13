СЕГОДНЯ 18:57 2019-09-13T18:57:50+03:00

Следователи начали проверку по факту падения штукатурки с фасада дома в центре Твери Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Огромный пласт штукатурки рухнул прямо над входом в продуктовый магазин на улице Андрея Дементьева в Твери. Это произошло днем, 13 сентября.

Хорошо, что в этот момент рядом не было людей и по счастливой случайности никто не пострадал.

По данному факту следователи начали доследственную проверку.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU