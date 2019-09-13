В одной из школ Твери на уроках музыки дети поют песни Михаила Круга

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-13T18:42:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Творчество знаменитого шансонье Михаила Круга изучают ученики школы №43 в Твери. На уроках музыки дети поют его знаменитые песни "Владимирский централ" и "Милый мой город".

О таком патриотичном для города репертуаре ТИА рассказала мама одной из школьниц. Девочка учится в 8 классе. Придя со школы, она спела маме четыре строчки из песни "Владимирский централ":

"Весна опять пришла, и лучики тепла

Доверчиво глядят в моё окно.

Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть,

По памяти пойдёт со мной."

Мама сообщила, что девочка раньше была знакома с творчеством певца, видела передачу о Круге.

Как оказалось, теперь его песни входят в школьную музыкальную программу. Дети изучают творчество тверских музыкантов, и Круг - в их числе. Однако, у родителей возникают сомнения по поводу такого "репертуара" на уроках.

- Полагаю, в школе должны развивать культуру общения с музыкой. Уроки музыки должны давать положительный заряд, на уроках музыки дети должны отдыхать. Многое, конечно, зависит от учителя. Проявится ли любовь к музыке через эти новомодные программы? Не понимаю пока. Сложится ли так, что после таких уроков ребёнок захочет поступить в музыкальное училище, а после училища прийти в свою родную школу работать учителем музыки? Вряд ли. Что дают детям песни Круга? Где они смогут блеснуть этими знаниями - не понятно. Посвятить один урок в качестве изучения автора и исполнителя своих песен, наверно можно, - прокомментировала нововведение родительница.

ИСТОЧНИК KP.RU