2019-09-13T17:35:57+03:00
Общество

В выходные в Тверской области обещают сильный ветер

МЧС рекомендует ограничить выход из зданий
Ольга ТРОФИМОВА
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В выходные в регионе ожидается сильный ветерВ выходные в регионе ожидается сильный ветерФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пятницу, 13 августа, ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение. Со ссылкой на Тверской гидрометцентр спасатели сообщают, что 13 сентября и с усилением на 14 сентября в Верхневолжье ожидается сильный западный и северо-западный ветер отдельными порывами до 15 м/сек.

МЧС напоминает жителям и гостям Тверской области о соблюдении правил безопасности и призывает при усилении ветра ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям следует проявить повышенное внимание к дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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