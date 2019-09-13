Машинист и его помощник украли 15 канистр топлива, слив его с тепловоза в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-13T17:06:58+03:00

Во время совершения преступления они были задержаны

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На перегоне между станциями Муравьёво и Ржев – Балтийский двое мужчин были задержаны транспортными полицейскими прямо во время совершения преступления. Злоумышленники сбрасывали с локомотива канистры, полные краденого дизтоплива.

Похитители топлива оказались не случайными воришками, это были работники железнодорожного транспорта - 31-летний машинист и 25-летний помощник машиниста локомотивного депо Ржевское. Они слили горючее с тепловоза, следующего по маршруту Великие Луки – Ржев.

- Всего сообщники успели наполнить 15 тридцатилитровых канистр, похитив 450 литров дизельного топлива на сумму свыше 15000 рублей, - сообщили в линейном отделе МВД на станции Тверь. - Преступные действия злоумышленники не успели довести до конца, так как были задержаны сотрудниками ЛО МВД России на станции Тверь прямо во время сброса канистр с локомотива.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ(покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

ИСТОЧНИК KP.RU