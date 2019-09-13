Житель Тверской области лишился велосипеда, который оставил у входа в магазин

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-13T13:07:20+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратился 36-летний житель города Вышний Волочек. Мужчина сообщил, что у него украли велосипед, которые он оставил у входа в магазин на улице Стеклозаводская. Ущерб составил девять тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, составили описание украденного имущества и проверили возможные места сбыта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в преступлении была установлена. Им оказался 30-летний ранее судимый, неработающий местный житель.

Мужчина задержан и сознался в содеянном. За кражу велосипеда ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU