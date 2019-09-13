Житель Тверской области лишился велосипеда, который оставил у входа в магазин
С заявлением о краже в полицию обратился 36-летний житель города Вышний Волочек. Мужчина сообщил, что у него украли велосипед, которые он оставил у входа в магазин на улице Стеклозаводская. Ущерб составил девять тысяч рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия, составили описание украденного имущества и проверили возможные места сбыта.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в преступлении была установлена. Им оказался 30-летний ранее судимый, неработающий местный житель.
Мужчина задержан и сознался в содеянном. За кражу велосипеда ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU