В Тверской области водитель устроил аварию с пострадавшими и сбежал с места происшествия

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-13T13:01:17+03:00

Водитель бросил пострадавших и убежал с места ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась ночью 13 сентября на 2-м км автодороги Удомля-Починок- Голубые озера в Тверской области.

Водитель автомобиля "Ситроен" съехал с дороги в кусты и убежал. Вместе с ним в автомобиле находились две девушки - 16 и 17 лет, которые получили травмы в результате аварии.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пострадавшие самостоятельно обратились в МСЧ-141 г. Удомли. Угрозы их жизням нет. Личность водителя устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU