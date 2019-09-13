В Тверской области водитель устроил аварию с пострадавшими и сбежал с места происшествия
ДТП произошло под Удомлей
Водитель бросил пострадавших и убежал с места ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария случилась ночью 13 сентября на 2-м км автодороги Удомля-Починок- Голубые озера в Тверской области.
Водитель автомобиля "Ситроен" съехал с дороги в кусты и убежал. Вместе с ним в автомобиле находились две девушки - 16 и 17 лет, которые получили травмы в результате аварии.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пострадавшие самостоятельно обратились в МСЧ-141 г. Удомли. Угрозы их жизням нет. Личность водителя устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU