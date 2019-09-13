2019-09-13T11:35:30+03:00
Общество

За минувшие сутки на дорогах Тверской области никто не пострадал

Госавтоинспекция региона напоминает водителям и пешеходам о правилах дорожного движения
Ольга ТРОФИМОВА
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За минувшие сутки на дорогах Тверской области никто не пострадалЗа минувшие сутки на дорогах Тверской области никто не пострадалФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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За минувшие сутки, 12 сентября, на территории Тверской области не произошло ни одной аварии с пострадавшими. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Жаль только, что такие дни случаются крайне редко. А тем временем, региональная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными в осенний период при ухудшении погодных условий.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим в условиях ограниченной видимости, внимательно следить за дорожной обстановкой и знаками вблизи населенных пунктов и пешеходных переходов.

Пешеходам напоминают, что переходить проезжую част можно только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в безопасности перехода. В темное время суток использовать световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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