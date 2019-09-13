2019-09-13T11:03:41+03:00
Общество

Директор МУПа в Тверской области задолжал работникам 350 тысяч рублей

Зарплату выплатили после вмешательства прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВА
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С работниками рассчитались после вмешательства прокуратурыС работниками рассчитались после вмешательства прокуратурыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Нарушения в деятельности МУП "Бельское АТП" в Тверской области выявила прокуратура Бельского района.

Стало известно, что с апреля 2019 года муниципальное предприятие не выплачивает заработную плату работникам. В связи с чем образовалась задолженность на общую сумму 350 тысяч рублей.

Прокуратурой в адрес директора обозначенной организации внесено представление. В суд направлены 13 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате. Представление и заявления рассмотрены и удовлетворены. Долг предприятия перед сотрудниками погашен.

Кроме того, директор МУПа по инициативе прокуратуры дважды привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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