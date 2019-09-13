Иностранец-двоеженец заключил в Твери фиктивный брак, чтобы получить вид на жительство

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-13T10:54:26+03:00

На родине в Азербайджане у мужчины уже есть жена и двое детей

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Нарушения миграционного законодательства выявила Кимрская межрайонная прокуратура.

Надзорным органом установлено, что гражданка Российской Федерации заключила фиктивный брак с гражданином Республики Азербайджан.

- После государственной регистрации отношений супруги вместе не проживали, совместное хозяйство не вели, общих детей и имущества не имеют, какими-либо иными взаимными правами и обязанностями не связаны. Кроме того, мужчина с 2010 года состоит в брачных отношениях в Республике Азербайджан с соотечественницей и у него имеются двое несовершеннолетних детей, - сообщили в областной прокуратуре.

В брак мужчина вступил, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.

По иску прокурора суд постановил признать брак недействительным и аннулировать записи акта гражданского состояния.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU