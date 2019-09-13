Иностранец-двоеженец заключил в Твери фиктивный брак, чтобы получить вид на жительство
Нарушения миграционного законодательства выявила Кимрская межрайонная прокуратура.
Надзорным органом установлено, что гражданка Российской Федерации заключила фиктивный брак с гражданином Республики Азербайджан.
- После государственной регистрации отношений супруги вместе не проживали, совместное хозяйство не вели, общих детей и имущества не имеют, какими-либо иными взаимными правами и обязанностями не связаны. Кроме того, мужчина с 2010 года состоит в брачных отношениях в Республике Азербайджан с соотечественницей и у него имеются двое несовершеннолетних детей, - сообщили в областной прокуратуре.
В брак мужчина вступил, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.
По иску прокурора суд постановил признать брак недействительным и аннулировать записи акта гражданского состояния.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU