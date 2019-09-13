Хоккейный клуб "Динамо"-Тверь проведет первый домашний матч чемпионата ВХЛ

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-13T10:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

15 сентября Хоккейный клуб "Динамо"-Тверь проведет первый домашний матч нового сезона Чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Соперником бело-голубых на льду станет команда "Сарыарка" из Караганды. Матч состоится на площадке СК "Юбилейный" на Краснофлотской набережной, 3. НАчало игры в 17:00.

Напомним, что сейчас, по итогам трех матчей, "динамовцы" находятся на 28 строчке общей турнирной таблицы и имеют два очка.

Прошлая игра с ХК "Тамбов" закончилась поражением "Динамо" со счетом 4:1.

Купить билет на следующий матч можно в кассах спортивного комплекса. Продажи стартуют сегодня в 17:00.

В новом сезоне Чемпионата ВХЛ стоимость билета на одну домашнюю игру тверского "Динамо" составит 150, 200 или 250 рублей, в зависимости от места на трибуне. Для пенсионеров, студентов и школьников действуют скидки.

ИСТОЧНИК KP.RU