В Тверской области обнаружен нелегальный песчаный карьер

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-13T10:11:36+03:00

Сельхозземли превратили в карьер по добыче песка в Тверской области Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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Нарушения земельного законодательства выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе внеплановой выездной проверки в Удомельский городской округ.

Вблизи деревни Бочурино был обнаружен нелегальный песчаный карьер площадью 4,4 га. Разработка велась собственником на землях сельхозназначения, что повлияло на плодородный слой почвы. Остальная часть участка - около 10 га - заросла деревьями, кустами и сорняками.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Собственнику земель выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU