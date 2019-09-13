В Тверской области обнаружен нелегальный песчаный карьер
В результате деятельности собственника оказались испорчены плодородные земли
Сельхозземли превратили в карьер по добыче песка в Тверской области Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Нарушения земельного законодательства выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе внеплановой выездной проверки в Удомельский городской округ.
Вблизи деревни Бочурино был обнаружен нелегальный песчаный карьер площадью 4,4 га. Разработка велась собственником на землях сельхозназначения, что повлияло на плодородный слой почвы. Остальная часть участка - около 10 га - заросла деревьями, кустами и сорняками.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Собственнику земель выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU