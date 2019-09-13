2019-09-13T10:01:01+03:00
Общество

Подозрительные арбузы и дыни продавали на рынке в Твери

Продавцы нарушили законодательство в области карантина растений
Ольга ТРОФИМОВА
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Арбузы и дыни в Твери продавали с нарушениямиАрбузы и дыни в Твери продавали с нарушениямиФото: Юлия Лоза
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Нарушения выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Пролетарском районе Твери 12 сентября.

В четырех случаях продавцы нарушили обязательные требования законодательства в области карантина растений. А именно, осуществляли реализацию партий бахчевых культур - арбузов и дынь, поступивших из Астраханской области и Республики Дагестан, не известив об этом специалистов Управления.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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