Подозрительные арбузы и дыни продавали на рынке в Твери
Продавцы нарушили законодательство в области карантина растений
Арбузы и дыни в Твери продавали с нарушениямиФото: Юлия Лоза
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Нарушения выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Пролетарском районе Твери 12 сентября.
В четырех случаях продавцы нарушили обязательные требования законодательства в области карантина растений. А именно, осуществляли реализацию партий бахчевых культур - арбузов и дынь, поступивших из Астраханской области и Республики Дагестан, не известив об этом специалистов Управления.
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU