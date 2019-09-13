На Волынском захоронении в Твери появится звезда из красного гранита
В Твери продолжается ремонт Волынского воинского захоронения. Мемориальный комплекс в память о погибших воинах установлен на месте, где в октябре 1941 года проходила передовая линия обороны. Тогда Волынская слобода почти полностью сгорела.
На Волынском захоронении покоятся 1 407 советских солдат и офицеров. Здесь регулярно проходят торжественные памятные мероприятия.
Сейчас мемориал приводят в порядок в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ремонтируют постаменты, выполняют облицовку центральной мемориальной группы гранитом. Планируется, что металлическую звезду в центральной части также заменят на звезду из красного гранита.
Работы пройдут в несколько этапов, и в перспективе благоустройство будет продолжено.
ИСТОЧНИК KP.RU