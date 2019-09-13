На Волынском захоронении в Твери появится звезда из красного гранита

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-13T09:47:19+03:00

На Волынском захоронении покоятся 1407 советских солдат и офицеров Фото: пресс-служба администрации Твери

Постамент приводят в порядок в преддверии юбилейной годовщины победы в Великой Отечественной войне

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В Твери продолжается ремонт Волынского воинского захоронения. Мемориальный комплекс в память о погибших воинах установлен на месте, где в октябре 1941 года проходила передовая линия обороны. Тогда Волынская слобода почти полностью сгорела.

На Волынском захоронении покоятся 1 407 советских солдат и офицеров. Здесь регулярно проходят торжественные памятные мероприятия.

Сейчас мемориал приводят в порядок в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ремонтируют постаменты, выполняют облицовку центральной мемориальной группы гранитом. Планируется, что металлическую звезду в центральной части также заменят на звезду из красного гранита.

Работы пройдут в несколько этапов, и в перспективе благоустройство будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU