2019-09-13T09:16:43+03:00
Общество

Лекционно-выставочный комплекс-поезд остановится в Твери

Его ждут на вокзале 16 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителям Твери покажут как строилась и развивалась железная дорогаЖителям Твери покажут как строилась и развивалась железная дорогаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Передвижной выставочно-лекционный комплекс-поезд ОАО "РЖД" будет стоять в Твери 16 и 17 сентября. Состав насчитывает девять вагонов и у каждого из них своя тематика и наполнение.

Так, одна из экспозиций посвящена 45-летнему юбилею со дня строительства Байкало-Амурской магистрали. Еще один вагон посвящен Великой Отечественной войне.

Основная идея железнодорожников - познакомить население с историей развития железной дороги, показать достижения и поделиться планами на будущее.

Посетители смогут увидеть уникальные модели поездов - старинные на паровозной тяге и современные скоростные, и даже попробовать себя в роли машиниста электровоза на специальном тренажере.

Передвижная выставка будет работать на станции Тверь 16 и 17 сентября с 10:00 до 18:15 с перерывом на час с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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