Узнать Тверь лучше горожане смогут на прогулках с архитектором
Приглашают всех желающих
Приглашают всех. Фото: Вконтакте, из группы "Путешествия по Твери"
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15 сентября в Твери пройдет прогулка по городу с архитектором Алексеем Максимовым.
- Во время лекции мы больше узнаем про архитектуру нашего города, по-новому посмотрим на здания и парки, вместе поразмышляем, - рассказывают организаторы встречи.
Прогулка состоится при любой погоде. Термосы с чаем, печенье, конфеты приветствуются!
Место встречи: ул. Советская ул., д.61 (между костёлом и мечетью)
Время начала: 12.30 Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: при желании можно будет внести добровольные пожертвования.
Телефон для записи: +79206832004 (Елена).
ИСТОЧНИК KP.RU