Узнать Тверь лучше горожане смогут на прогулках с архитектором

12 Сент. 23:28 2019-09-12T23:33:17+03:00

Приглашают всех. Фото: Вконтакте, из группы "Путешествия по Твери"

Изменить размер текста: A A

15 сентября в Твери пройдет прогулка по городу с архитектором Алексеем Максимовым.

- Во время лекции мы больше узнаем про архитектуру нашего города, по-новому посмотрим на здания и парки, вместе поразмышляем, - рассказывают организаторы встречи.

Прогулка состоится при любой погоде. Термосы с чаем, печенье, конфеты приветствуются!

Место встречи: ул. Советская ул., д.61 (между костёлом и мечетью)

Время начала: 12.30 Продолжительность: 1,5 часа.

Стоимость: при желании можно будет внести добровольные пожертвования.

Телефон для записи: +79206832004 (Елена).

ИСТОЧНИК KP.RU