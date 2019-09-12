В Твери приглашают на Уроки сказок
Где научат детей творчеству и фантазии
На урок необходимо записатьсяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери детей от 4 до 9 лет приглашают на необычные уроки, посвященные сказкам.
- Занятия для детей "Сказки на коленках" или интуитивное сказкотворчество помогут раскрыть потенциал творца и выдумщика ребенка. Свободный поток творчества и фантазии. Подарите ребенку возможность придумать и сделать так, как только он пожелает! - приглашают организаторы.
Посещать занятия можно в удобное для ребенка время.
пн., пт. - 18:10 и 19:10.
сб. 16:00, вс. 14:00.
Центр НКО
ул. Ерофеева, 5, 5 этаж.
Тел. для справок: 8-915-714-2374.
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