2019-09-12T23:15:15+03:00
Общество

В Твери приглашают на Уроки сказок

Где научат детей творчеству и фантазии
Ирина ТАРАСОВА
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На урок необходимо записатьсяНа урок необходимо записатьсяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери детей от 4 до 9 лет приглашают на необычные уроки, посвященные сказкам.

- Занятия для детей "Сказки на коленках" или интуитивное сказкотворчество помогут раскрыть потенциал творца и выдумщика ребенка. Свободный поток творчества и фантазии. Подарите ребенку возможность придумать и сделать так, как только он пожелает! - приглашают организаторы.

Посещать занятия можно в удобное для ребенка время.

пн., пт. - 18:10 и 19:10.

сб. 16:00, вс. 14:00.

Центр НКО

ул. Ерофеева, 5, 5 этаж.

Тел. для справок: 8-915-714-2374.

ИСТОЧНИК KP.RU

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