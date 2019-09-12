Тверь присоединится к Всероссийской акции и проведет фестиваль «Рок в защиту животных»

12 Сент. 22:49 2019-09-12T22:55:52+03:00

Все вырученные средства будут перечислены в приют животных

Все собранные средства переведут в фонд помощи бездомным и больным питомцам

Изменить размер текста: A A

4 октября отмечают Всемирный день защиты животных. Накануне этого в 60 городах России, а также в Твери, пройдет фестиваль «Рок в Защиту Животных».

«Рок в Защиту Животных» - международная благотворительная акция, которая проходит одновременно в различных регионах России и зарубежья. Основная цель фестиваля: привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными, донести окружающим, что все мы равны в этом мире, и животные и люди.

В программе выступят следующие коллективы: "Инкуб", "Группа Че", "АкYра", "Porter", Влад Виноградов.

- Мы верим, что такая масштабная акция, объединяющая всех неравнодушных к проблеме жестокого и безответственного отношения с животными, станет еще одним шагом к принятию Закона о защите животных. Музыка нам в этом поможет, - отмечают организаторы.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Вход - 300 рублей.

Все вырученные средства будут перечислены в Фонд Ольги Рябовой Love Animals, который содержит приют для животных.

2 октября в 19:00 — 2 октября в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU