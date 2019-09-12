2019-09-12T22:02:42+03:00
Общество

Услуги ЖКХ вызывают больше всего вопросов у жителей Тверской области

Это показали итоги горячей линии Роспотребнадзора
Виктория ТУШКОВА
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Услуги ЖКХ вызывают больше всего вопросов у жителей Тверской областиУслуги ЖКХ вызывают больше всего вопросов у жителей Тверской областиФото: Ольга Крыльцова
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В региональном управлении Роспотребнадзора обнародовали статистику звонков на горячую линию ведомства.

В минувшем августе наибольшее количество обращений, касающихся сферы услуг, было посвящено работе организаций ЖКХ. Спрашивали звонившие также про финансовые услуги и услуги связи.

Среди обращений по поводу нарушения правил продажи различных товаров лидировали вопросы о технически сложных товарах бытового назначения, а также сотовых телефонах, одежде и мебели.

В общей статистике по поводу услуг было задано 40% вопросов, относительно продажи товаров - 38%, остальные 22% вопросов не попадали под сферу компетенции ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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