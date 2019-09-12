2019-09-12T21:57:33+03:00
Происшествия

Тверские полицейские поймали квартирного вора

Мужчина оказался причастен не менее чем к трем кражам
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери поймали квартирного вораВ Твери поймали квартирного вораФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Выйти на след подозреваемого полицейским удалось после того, как в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 24-летняя жительница областного центра. Девушка рассказала, что в её отсутствие неизвестный отжал окно, проник в квартиру и украл золотые украшения.

Полицейские опросили соседей, провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался безработный 30-летний житель Твери.

Мужчину задержали и доставили в полицию, где он дал признательные показания. Оказалось, что он причастен не менее чем к трем эпизодам аналогичных краж.

По статье "Кража" фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Он водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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