Тверские полицейские поймали квартирного вора
Выйти на след подозреваемого полицейским удалось после того, как в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 24-летняя жительница областного центра. Девушка рассказала, что в её отсутствие неизвестный отжал окно, проник в квартиру и украл золотые украшения.
Полицейские опросили соседей, провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался безработный 30-летний житель Твери.
Мужчину задержали и доставили в полицию, где он дал признательные показания. Оказалось, что он причастен не менее чем к трем эпизодам аналогичных краж.
По статье "Кража" фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Он водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU