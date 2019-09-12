Жители Тверской области могут сделать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно

СЕГОДНЯ 21:35 2019-09-12T21:35:58+03:00

Сделать тест на ВИЧ можно будет бесплатно и анонимно Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

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С 15 по 18 сентября на территории Тверской области будет проходить комплексный коммуникационный проект Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019. Тверская область". Его организатор - Министерство здравоохранения РФ.

В проект включены несколько городов Верхневолжья. Пройти бесплатный и анонимный тест на ВИЧ смогут жители Вышнего Волочка, Кимр, Ржева, Торжка и Твери.

15 сентября мобильный пункт тестирования приедет в Вышний Волочек. Белый автомобиль с широкой красной лентой и надписью "Тест на ВИЧ: Экспедиция" на бортах будет стоять в Венециановском сквере, вблизи памятника Екатерины Великой, на ул. Ванчакова, линия, д.1.

16 сентября "экспедиция" побывает в Торжке, на ул. Кирова, д. 2, у входа на пешеходный мост; в Кимрах, на Октябрьской площади, д. 7, пешеходная зона у памятника Ленину, и в Ржеве, на ул. Ленина, д. 5 - зона отдыха на пересечении ул. Ленина и К. Маркса.

Заключительным этапом станет Тверь. 17 сентября мобильный пункт будет стоять на ул. Трехсвятская, д. 6, корп. 1, у мультимедийного экрана.

Время работы мобильных пунктов с 12:00 до 18:00.

Официальная церемония закрытия состоится 18 сентября в ДК "Химволокно".

ИСТОЧНИК KP.RU