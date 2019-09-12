Тверской детский омбудсмен осудила правила пропускного режима в школах и поборы с родителей

СЕГОДНЯ 21:27 2019-09-12T21:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина на своей личной странице в соцсети заявила о недопустимости отказывать детям в посещении уроков из-за отсутствия "сменки" и по другим несущественным причинам.

"Если [ребёнок] забыл сменку, выдайте бесплатные бахилы. Если опоздал, напишите замечание в его дневник и отправьте на урок" - написала Лариса Анатольевна.

Она также отметила, что недопуск ребёнка к урокам, а также требование оплатить электронный пропуск в школу противоречит праву на образование: "Оплата пропусков за счет родителей противоречит законодательству и ограничивает право детей на получение образования. Доступ в школы для учащихся должен быть беспрепятственным! [...] И если принято решение поставить турникеты, будьте любезны выдать детям бесплатные пропуска - то есть за счет школы! "

В комментариях под данным постом тверские родители пожаловались на то, что в школах подобные нарушения не редкость.

"Я за прошлый год 800 руб потратила на покупку пропуска, дочка теряла и один раз украли. А обязательный сбор денег на охрану, это нормально?" - сообщила одна из мам. В таких случаях Детский омбудсмен посоветовала писать заявление директору с просьбой обеспечить ребёнку свободный доступ в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU