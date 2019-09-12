Юных музыкантов, вокалистов и танцоров Тверской области приглашают на Всероссийский конкурс

СЕГОДНЯ 20:40 2019-09-12T20:40:49+03:00

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Вокалистов, музыкантов и учащихся хореографических студий в возрасте от 6 до 18 лет приглашают принять участие во Всероссийском детском конкурсе творчества «Нас 20 миллионов».

Конкурс вошёл в план мероприятий Десятилетия Детства, объявленного в России на 2018-2027 годы, а также в перечень олимпиад и творческих конкурсов Министерства просвещения РФ.

«Обеспечение возможностей для творческой самореализации детей и молодёжи – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни», — считает губернатор Игорь Руденя.

Приём заявок по номинациям «вокал» и «хореография» проводит Тверской областной Дом народного творчества (тел. 8 (4822) 35-75-34).

Заявки по номинациям «Исполнительское мастерство» принимает Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства (тел. 8 (4822) 42-13-21).

Заявки принимаются с 1 по 30 ноября 2019 года. В декабре 2019 года, в Твери пройдёт просмотр выступлений, по результатам которого будут определены те, кто продолжит участие в проекте.

ИСТОЧНИК KP.RU