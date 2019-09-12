В руководстве Минприроды Тверской области произошла рокировка

СЕГОДНЯ 20:16 2019-09-12T20:17:52+03:00

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Исполняющим обязанности министра туризма Тверской области назначен Владимир Петров. Информация об этом появилась на сайте министерства.

Ранее Владимир Валерьевич занимал должность замруководителя, а обязанности министра исполняла Надежда Выскубова.

После рокировки, произошедшей в министерстве, она переместилась на должность заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU