2019-09-12T20:17:52+03:00
Политика

В руководстве Минприроды Тверской области произошла рокировка

Исполнять обязанности руководителя ведомства назначен Владимир Петров
Ольга ТРОФИМОВА
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В минтуризме сменился и.о. министра Фото: пресс-служба минтуризма Тверской областиВ минтуризме сменился и.о. министра Фото: пресс-служба минтуризма Тверской области
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Исполняющим обязанности министра туризма Тверской области назначен Владимир Петров. Информация об этом появилась на сайте министерства.

Ранее Владимир Валерьевич занимал должность замруководителя, а обязанности министра исполняла Надежда Выскубова.

После рокировки, произошедшей в министерстве, она переместилась на должность заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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