В руководстве Минприроды Тверской области произошла рокировка
Исполнять обязанности руководителя ведомства назначен Владимир Петров
В минтуризме сменился и.о. министра Фото: пресс-служба минтуризма Тверской области
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Исполняющим обязанности министра туризма Тверской области назначен Владимир Петров. Информация об этом появилась на сайте министерства.
Ранее Владимир Валерьевич занимал должность замруководителя, а обязанности министра исполняла Надежда Выскубова.
После рокировки, произошедшей в министерстве, она переместилась на должность заместителя.
ИСТОЧНИК KP.RU