Постоялица гостиницы в Твери демонстрировала свои прелести из окна седьмого этажа

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-12T15:02:59+03:00

Полуголая девушка свешивалась из окна и выбрасывала на улицу все, что попадалось под руку

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Утром, 12 сентября, постояльцы гостиницы "Турист", что напротив вокзала в Твери, и прохожие наблюдали странное явление. На седьмом этаже здания полуголая девушка распахнула окно, начала кричать и выбрасывать вещи. С высоты полетели полотенца, посуда, телефон, пульт.

Очевидцы происходящего рассказали, что девица было по пояс голая, из одежды на ней были только штаны. Какое-то время она сидела на подоконнике, свесив ноги на улицу, и уходить не спешила. В номер гостиницы она заселилась сегодня утром вместе с молодым человеком, которого на момент "шоу" в номере не было.

На место происшествия вызвали полицию. Наряд приехал через 40 минут. К моменту прибытия стражей порядка дебоширка закрыла окно, но с подоконника не слезла и наблюдала из окна за происходящим на улице.

Полицейские взломали дверь и "сдёрнули" девушку с подоконника. Позже подъехала "скорая помощь".

Как сообщили ТИА в пресс-службе УМВД по Тверской области, девушку в сопровождении полицейских увезли в психиатрическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU