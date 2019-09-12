2019-09-12T14:45:22+03:00
Общество

У регионального оператора ООО "Тверьспецавтохозяйство" - новый гендиректор

Им стал Вадим Соловьев
Ольга ТРОФИМОВА
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Генеральным директором регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ) назначен Вадим Соловьев. Он приступит к работе в пятницу, 13 сентября.

Прежний руководитель компании Павел Чуровой оставил свой пост в связи с завершением срока контракта.

Вадим Соловьев имеет юридическое образование и 20 лет адвокатской практики.

- С 2015 года руководил проектной деятельностью по повышению ключевых показателей эффективности ряда компаний теплоэнергетического комплекса, в их числе АО «Газпром теплоэнерго Вологда», АО «Газпром теплоэнерго» и ООО «Дмитровтеплосервис», - сообщили в пресс-службе ТСАХ.

До назначения на пост директора ТСАХ Вадим Соловьев работал замруководителя контрактной службы ГлавУпДК при МИД РФ. Личность его пока нам не представлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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