У регионального оператора ООО "Тверьспецавтохозяйство" - новый гендиректор
Генеральным директором регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ) назначен Вадим Соловьев. Он приступит к работе в пятницу, 13 сентября.
Прежний руководитель компании Павел Чуровой оставил свой пост в связи с завершением срока контракта.
Вадим Соловьев имеет юридическое образование и 20 лет адвокатской практики.
- С 2015 года руководил проектной деятельностью по повышению ключевых показателей эффективности ряда компаний теплоэнергетического комплекса, в их числе АО «Газпром теплоэнерго Вологда», АО «Газпром теплоэнерго» и ООО «Дмитровтеплосервис», - сообщили в пресс-службе ТСАХ.
До назначения на пост директора ТСАХ Вадим Соловьев работал замруководителя контрактной службы ГлавУпДК при МИД РФ. Личность его пока нам не представлена.
ИСТОЧНИК KP.RU