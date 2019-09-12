Житель Твери попал в поле зрения полицейских при попытке сбыта наркотиков

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-12T14:02:08+03:00

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Житель областного центра был задержан на одной из улиц в Московском районе сотрудниками наркоконтроля Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери.

В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком. По данным оперативников, подозреваемый намеревался сбыть порошок посредством "закладок" на территории города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За хранение и сбыт наркотических веществ ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

На время следствия фигурант водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU