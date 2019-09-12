Житель Твери попал в поле зрения полицейских при попытке сбыта наркотиков
Житель областного центра был задержан на одной из улиц в Московском районе сотрудниками наркоконтроля Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери.
В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество является синтетическим наркотиком. По данным оперативников, подозреваемый намеревался сбыть порошок посредством "закладок" на территории города.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За хранение и сбыт наркотических веществ ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
На время следствия фигурант водворен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU