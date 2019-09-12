2019-09-12T13:53:26+03:00
Происшествия

В Тверской области добровольцы третьи сутки ищут мужчину со шрамом на щеке

47-летний мужчина пропал в Осташкове
Ольга ТРОФИМОВА
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Фомин Вячеслав Алексеевич пропал 9 сентября Фото: ВПСО "Сова" Пено, Осташков, СелижаровоФомин Вячеслав Алексеевич пропал 9 сентября Фото: ВПСО "Сова" Пено, Осташков, Селижарово
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Фомин Вячеслав Алексеевич 1972 года рождения пропал 9 сентября. Около 23:00 он вышел с улицы Загородной, 8 и, предположительно, направился в сторону дома на ул. Заслонова, 3 в Осташкове Тверской области.

До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Пропавший ростом 173 см, плотного телосложения, темноволосый, с короткой стрижкой, кареглазый. Был одет в синюю футболку, серую жилетку, черные спортивные штаны с лампасами и коричневые мокасины.

Особая примета - шрам на правой щеке. С собой имел барсетку, телефон и ключи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(910)-646-34-34, 8(915)722-55-55 или "102".

ИСТОЧНИК KP.RU

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