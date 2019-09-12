В лесах Торжка нашли труп местной жительницы
На теле погибшей следов насильственной смерти не обнаружено
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Тело женщины 1970 года рождения было обнаружено в зоне лесного массива в районе улицы Калининское шоссе в Торжке 21 августа. Об этом сообщил информационный портал gorodtorzhok.ru.
На момент обнаружения труп погибшей начал разлагаться. При осмотре тела судебно-медицинскими экспертами признаков насильственной смерти обнаружено не было.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность погибшей, ею оказалась жительница Торжка. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU