2019-09-12T13:41:22+03:00
Общество

В лесах Торжка нашли труп местной жительницы

На теле погибшей следов насильственной смерти не обнаружено
Ольга ТРОФИМОВА
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Тело женщины 1970 года рождения было обнаружено в зоне лесного массива в районе улицы Калининское шоссе в Торжке 21 августа. Об этом сообщил информационный портал gorodtorzhok.ru.

На момент обнаружения труп погибшей начал разлагаться. При осмотре тела судебно-медицинскими экспертами признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность погибшей, ею оказалась жительница Торжка. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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