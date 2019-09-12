Тверские судебные приставы проведут день единого приема граждан
Попасть на прием можно будет без предварительной записи
В Управлении судебных приставов пройдет день единого приема граждан Фото: УФССП России по Тверской области
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24 сентября в аппарате Управления и структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области пройдет День единого приема граждан.
В этот день получить консультацию приставов можно будет без предварительной записи. В мероприятии примут участие руководитель Управления Надежда Семенова, заместители руководителя, начальники аппарата Управления, а также начальники и заместители начальников структурных подразделений районных отделов.
Прием будет организован с 14:00 до 20:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(4822) 50-53-94.
ИСТОЧНИК KP.RU